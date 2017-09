EXCLUSIV | Andone intre "Contra e sigur mai bun ca Daum" si "sa ma sune Miriuta, ca sa ii spun la ce sa se astepte cu Mutu"

Ioan Andone (57 ani) crede ca Cosmin Contra este o solutie decenta pentru postul de selectioner al Romaniei si sigur va avea rezultate mai bune decat germanul Christoph Daum, desi presiunea este una destul de puternica la echipa nationala.

Fostul tehnician al lui Dinamo crede, de asemenea, ca Vasile Miriuta este o alegere inspirata ca sa il inlocuiasca pe Contra la Dinamo, dar ca ar trebui sa il sune pentru a il pune in garda in privinta sicanelor de care e capabil Adi Mutu, managerul general al "cainilor", atunci cand nu agreeaza un tehnician.



-Cum vi se pare numirea lui Contra pe banca echipei nationale?

Sunt convins ca o sa faca mult mai multe decat Daum. Ce e important e sa ne califice. Indiferent ca era Petrescu, Rednic, Olaroiu sau Contra, importanta era calificarea. Pentru mine a fost o dezamagire ceea ce s-a intamplat cu Daum, ma asteptam la mult mai mult. Dar in viata asta de antrenor niciodata nu poti sa prevezi. Dezamagire ca rezultate si dezamagire ca l-au numit.



-Pareti foarte dezamagit de Christoph Daum...

Prima greseala nu a fost ca nu a avut rezultate, prima greseala a fost cand l-au adus in Romania. E diferita meseria de antrenor fata de cea de selectioner. El avea toate calitatile sa reuseasca - experienta, a antrenat in mai multe campionate din Europa. Dar nu s-a chinuit nici sa invete sa spuna "buna ziua", va dati seama de aici daca el a iubit nationala sau banii. Eu am fost in tarile arabe, dar "buna ziua" si "pofta buna" am invatat sa zic.



-Este fotbalul romanesc atat de special de nu s-a adaptat aici?

Nu, nu e dferit deloc. Nu a reusit sa adune cei mai buni jucatori din Romania, din campionat si din cei care sunt afara, si sa faca o echipa. El nu a facut o echipa, de asta nu a avut rezultate.



-S-a spus ca ati fost pe lista mai larga a antrenorilor din care s-a ales selectionerul Romaniei. Ati avut discutii cu cineva de la Federatie?

Nu, nu am fost cautat de nimeni, desi eram fara angajament. Bineinteles ca eram pregatit pentru nationala, la varsta mea si la experienta pe care o am... Dar nu se stie daca ma intelegeam, stiti cum e, eu nu sunt in gratii acolo...



-Ce ar trebui sa faca Contra dupa aceasta campanie de calificare ratata?

In primul rand, daca Contra va fi validat de Comitetul Executiv, el trebuie neaparat sa castige urmatoarele doua meciuri, ca sa schimbe ceva. Daca le pierde pe amandoua... Intai sa castige cu Kazahstan si pe urma vorbim sa castige in Danemarca. Nu cred ca e o problema sa castige in Danemarca! Daca esti antrenor, asta iti propui! Sa ai doua victorii, pentru a intra in calificarile la Europene cu alt moral. Pentru ca, daca intram cum am intrat acum si ne ducem la spanzuratoare inainte de a incepe preliminariile, ce sa mai facem...



-Grupa cu Danemarca si Polonia cum vi s-a parut?

In opinia mea, era accesibila, puteam sa ne calificam. Daca eram in regula, noi trebuia sa ne calificam. Daca stiam sa profitam de fotbalistii romani, sa stim sa ii mobilizam, sa stim cum sa ii organizam si cum sa ii tratam, reuseam sa ne calificam. Pentru ca gasesti 22 de fotbalisti buni in campionat si ce avem in strainatate. Nu stiu daca jucatorii de afara au venit nemotivati, dar evolutia a fost proasta. In afara de meciul cu Muntenegru, unde s-a ratat penalty in ultimul minut, nu poti sa spui ca am fost acceptabili. Pentru ca in Armenia, cand am castigat 5-0, ei au jucat in 10 si fara Mkhitaryan. In rest, nu am vazut nimic la nationala.



-Poate Contra sa schimbe lucrurile intr-un mod radical pana la urmatoarele meciuri?

Nu poti in cateva saptamani sa schimbi totul si sa faci spectacol. Dar intai sa batem Kazahstanul si pe urma sa mergem sa incercam sa batem in Danemarca. Sa jucam fotbal, ca oricum nu mai avem sanse de calificare acum. Pragmatismul tine si de calitatea jucatorului, daca ai jucatori cu care poti sa deschizi jocul sau ai jucatori de contraatac. Asta trebuie sa simta antrenorul.



-Vasile Miriuta e o alegere buna pentru Dinamo?

E o alegere buna. Miriuta este un antrenor bun, am o parere foarta buna despre el. Anul trecut a facut minuni la CFR Cluj, desi erau in insolventa. Pacat ca nu a avut ocazia sa culeaga roadele sezonul acesta... Erau mai multi pe lista, era si Claudiu Niculescu si Leo Grozavu. La Dinamo e un pic mai speciala situatia, trebuie sa fi antrenor un fost jucator, care a trecut pe acolo, ca stie ce inseamna clubul si fanii, care sa fie obisnuit cu presiunea rezultatelor.



-Dumneavostra ati avut probleme serioase cu managerul general, a parut adus ca sa va demita. Ce ar trebui sa faca Miriuta ca sa se inteleaga cu Adi Mutu?

Eu pot sa ii dau sfaturi in particular, nu publice. Sa ma sune, am multe de spus despre ce s-a intamplat cu Mutu, dar nu comentez mai mult. I le-am spus lui in fata, el a venit dupa mine la Dinamo, am avut o discutie cu el si i-am spus ce aveam de spus. La Dinamo sunt multe lucruri care se pot intampla. Ii doresc succes lui Vasile, daca va fi el antrenor, si cred ca poate sa reusesca. Cu toate ca si acum este o situatie destul de dificila, sunt pe locul 7.

