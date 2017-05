EXCLUSIV | "Mi-au cerut 600.000 euro! Astazi e o zi importanta pentru cateva transferuri". Becali anunta mutari in urmatoarele zile

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Gigi Becali, finantatorul Stelei, spune ca va negocia astazi mai multe mutari, existand sanse ca unele dintre acestea sa se concretizeze. Patronul formatiei ros-albastre a vorbit la Ora Exacta in Sport, la Sport.ro, pe seama acestui subiect.

Becali a dezvaluit ca s-a interesat de Adrian Petre, de la UTA, insa oficialii formatiei aradene au cerut 600.000 euro pentru atacant. Aceasta a mai spus ca este interesat sa-l achizitioneze pe Olimpiu Morutan, de la Botosani, insa ar dori sa-l lase pe acesta sa mai joace in sezon la formatia moldoveana.

"Astazi este o zi importanta pentru cateva transferuri. Avem niste discutii, e posibil sa luam si niste hotarari. E posibil sa facem mult sau sa nu facem nimic!

Deac este o tinta, da. Dar el a semnat cu CFR si il putem lua doar daca ne intelegem cu CFR. Sunt dispus sa ii platesc CFR-ului o suma de bani.

Ne intereseaza si Morutan, dar el e un jucator de viitor. Daca l-as cumpara, l-as lasa acolo sa joace inca un an.

UTA a cerut 600.000 pe Adrian Petre si am spus ca este prea mult pentru un jucator de liga a doua acum. El a marcat un gol in finala asta din weekend, dar nu e asa relevant", a spus Gigi Becali, finantatorul FCSB, la Ora Exacta in Sport.

In varsta de 19 ani, Adrian Petre a marcat 26 de goluri in 28 de meciuri pentru UTA in acest sezon al ligii secunde.