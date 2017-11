"Eu sunt CHIOR, nu vad? Sa nu-mi faca mie d-astea! Numele meu deranjeaza mult!" Hagi, negru de suparare dupa 1-1 cu Timisoara. Ce a declarat

Gheorghe Hagi s-a suparat pe arbitri dupa meciul cu Timisoara!

Hagi crede ca obiectivul real al Viitorului nu poate fi altul decat salvarea de la retrogradare. Hagi spune ca simte piedici in calea echipei sale.

"Numele meu deranjeaza mult de tot, creeaza presiune. Dar asta e... Merg inainte, asta e soarta mea. Iubesc fotbalul si o sa fac in continuare ce-o sa pot Am creat o echipa in care ma simt antrenor. Tot ce fac gandesc eu, raspund eu, e un lucru bun. La noi, in Romania, antrenorul e un nimeni! Un nimeni, in Romania, din pacate! O sa ne traim aceasta drama cu totii. Voi produce in continuare jucatori. Merg la Botosani cu o echipa cat se poate de tanara.

Arbitrii care au fost in seara asta sa se gandeasca bine. Am jucat fotbal, pe mine sa nu incerce sa ma... Sa nu incerce cu d-astea. E chestie de respect. Sunt jocurile care trebuie sa fie. O sa mergem sa jucam, daca intram in play-off e bine, daca nu... mergem in continuare. Am fost nervos dupa meci.

Dar eu sunt chior? Nu vad? Chiar asa? Pana unde? Eu nu pot sa nu vad, sa nu simt ce se petrece. Asta e, mergem inainte. Stiu ca sunt intrebari multe... Pentru ce-am zis, raspund. Merg acasa cu un meci foarte bun facut de Viitorul in fata unei echipe foarte experimentate, cu un antrenor foarte experimentat. Ganea a facut recital, am avut jucatori de 99, 97, 95, micuti. Cred ca ati inteles toti de ce zic eu ca trebuie sa raman in Liga 1. Sa ne vedem la anul in prima liga!", a spus Hagi.