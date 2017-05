EL e omul care poate decide campioana in Liga I: "Judecam un cuvant!" Mesaj pentru Steaua

Oficialii Stelei sunt in aceste zile in Elvetia, acolo unde pun la cale planul de atac al clasamentului din Liga I.

Steaua a amenintat ca merge la TAS, recomandarea primita si din partea lui Razvan Burleanu pentru rezolvarea disputei cu LPF si regulile acesteia.



La TAS o asteapta si un avocat roman specializat in probleme de drept sportiv, om ce poate stabili campioana. Acesta spune ca un singur cuvant este problematic in stabilirea campioanei, acela al termenului de "campionat" folosit de LPF in regulament.

"Este un caz cu foarte multe necunoscute. Primul pas este sa vedem daca Steaua va introduce sau nu cazul la TAS. Exista sansa ca eu sa fiu arbitru in acest caz. De obicei, la fiecare caz se alege si un avocat din tara respectiva, pentru ca noi, de fapt, interpretam un cuvant. Discutam de campionat sau de play-off.

Si atunci, cine ar putea mai bine sa interpreteze acest cuvant? Cineva din tara, care intelege sensul si care poate interpreta regulamentul. Dar, nu vreau sa ma antepronunt.

Sunt foarte multe necunoscute, cum spuneam. Sa vedem daca trebuie parcurse sau nu etapele interne, daca se ataca la FRF sau daca se merge dircet la TAS. Atunci ar putea sa vina Viitorul si sa zica, ’stati domne ca n-ati parcurs etapele interne’. Apoi, e vorba de interpretarea acestui cuvant, deci sunt multe necunoscute.

Nu am vazut sau citit nimic pe tema asta in Romania. Exista si posibilitatea unei hotarari in interpretare, nu neaparat o judecata. Se solicita o interpretare din partea TAS. ’Cum interpretati acest articol?’ TAS da rapid o solutie, de care partile din tara pot tine sau nu cont”, a spus avocatul Cristian Jura, conform Digi Sport.