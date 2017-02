EL e noul patron de la CFR! A cumparat clubul cu 4,5 mil. lei si anunta iesirea din insolventa

CFR Cluj are patron nou!

Abandonat de Paszkany si intrat in insolventa, clubul CFR Cluj se pregateste pentru vremuri mai bune. Clujeanul Marian Bagacean a preluat 62% din actiuni si anunta iesirea din insolventa. Vestea i-a surprins pe localnici, deoarece Bagacean nu are un trecut de afacerist, ci de auditor financiar.

"Pot sa confirm ca s-a vandut pachetul majoritar de actiuni al echipei. 62% dintre actiuni au ajuns la un om tanar, un profesionist alaturi de care imi doresc sa avem rezultate pe masura. Mai multe o sa discutam intr-o conferinta", a spus Iuliu Muresan inaintea meciului cu Steaua.

Afaceristul Marian Bagacean a confirmat ca el a preluat clubul.

"In primul rand, iesirea din insolventa. Asta este urgenta noastra acum, iar din toamna sa fim in Cupele Europene.Acum primul pas este iesirea din insolventa. Intr-o luna sau doua vom iesi. Din vara vom vedea, vor fi transferuri, voi discuta si cu presedintele Iuliu Muresan si vom vedea de ce este nevoie. El mi-a spus ca este multumit de lotul actual. Ca si pana acum CFR-ul a mers foarte bine pe un buget destul de redus. Dar nu cred ca e importanta aceasta chestiune. Eu am luat clubul, sunt majoritar, am platit datorii.", a spus Bagacean pentru actualdecj.ro

In presa din Cluj se scrie ca Bagacean ar fi fost bagat in fata de Paszknay, cel care nu mai vrea sa iasa in lumina reflectoarelor ca patron de club. Mai mult, Marian Bagacean ar fi fost surprins prin oras la volanului unui autoturism BMW inmatriculat pe numele lui Paszkany.



"Nu suntem parteneri de afaceri. Nu el se afla in spatele meu. Mai verificati", a spus noul actionar majoritar de la CFR.