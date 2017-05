Ei sunt primii jucatori care sosesc la CFR dupa iesirea din insolventa: un roman care a costat 1 milion euro si un spaniol care a jucat in La Liga

Scapati de povara insolventei, oficialii lui CFR Cluj au planuri mari. Acestia vor un nou titlu in Ardeal.

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Iuliu Muresan, presedintele lui CFR Cluj, a anuntat primele transferuri ale formatiei ardelene dupa iesirea din insolventa. Acesta a anuntat ca patru jucatori sunt rezolvati, dar a dezvaluit numele doar a trei dintre ei.

Alexandru Vlad, Marius Coman si Urko Vera sunt jucatorii care vor sosi la CFR. Primul dintre acestia a fost vandut de Pandurii la Dnipro, in urma cu patru ani, in schimbul sumei de 1 milion de euro. Cel de-al treilea a jucat in La Liga si Segunda Division, la Eibar si Athletic Bilbao.

"Pot sa anunt trei. Pe al patrulea inca nu pot sa-l spun. E semnat cu noi, dar inca nu pot sa ii dau numele. Este un fundas strain.

Este vorba despre Urko Vera, un atacant de 1.90 metri, 30 de ani, care a jucat in Spania. A jucat in Primera, la Eibar si Bilbao, el fiind basc. Si acum a jucat in Segunda, in ultimele doua-trei campionate. E un jucator care e golgheter, are fizic, lovitura de cap foarte buna si joaca tactic foarte bine, ca varf impins.

L-am luat si pe Alex Vlad de la Dnipro, care a venit liber de contract. A jucat acum trei ani finala Europa League si a fost convocat si la nationala de vreo doua ori. Si pe Marius Coman, un jucator U21, nascut in 1996, care a jucat la Academica Clinceni", a spus Iuliu Muresan pentru ProSport.

Urko Vera a marcat 53 de goluri din 2010 incoace in Spania, in La Liga, Segunda si Copa del Rey. Acesta a evoluat mai mult in liga secunda, dar a prins si un sezon in prima liga cu Athletic Bilabo. De-a lungul carierei, Urko Vera a jucat la Eibar, Lemona, Bilbao, Hercules Alicante, Ponferradina, Alcorcon, Mirandes, Jeonbuk Hyundai si Osasuna.

De asemenea, CFR vrea sa il re-imprumute pe Gomelt, de la Bari.

"Gomelt a plecat inapoi la Bari, clubul de care apartine. Acum, sa vedem daca ni-l mai imprumuta. Noi ne-am dori, am transmis dorinta noastra", a mai spus Muresan.

In fine, Ciprian Deac va ramane si el la CFR, daca nimeni nu vine cu o suma de un milion de euro.

"Ciprian Deac, in mod cert, ramane la CFR. Are contract pana in 2020. In contractul lui nu este nicio clauza care sa fie legata de insolventa, nici nu are suma de reziliere. Daca primim o oferta buna, de peste un milion de euro, se poate discuta. Indiferent de unde vine. Dar, inca o data spun, numai daca Ciprian isi doreste acest lucru, pentru ca este un jucator emblematic, pe care eu nu l-as da", a incheiat Muresan.