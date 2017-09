Edi propune jucatori la nationala dupa ce a egalat-o pe Steaua: "Sunt tineri de calitate, nu ii ignorati"

Astra 3-1 Viitorul / Edi Iordanescu ii transmite lui Contra sa nu ii ignore jucatorii.

Ionita si Balaure sunt numele propuse de Edi Iordanescu la nationala. Contra a fost in tribuna si i-a vazut pe cei doi. Astra a invins campioana si a egalat Steaua pe locul 2 in clasamentul Ligii I, insa echipa ros-albastra are de jucat joi la Cluj cu CFR.

"Ei au pierdut 4 jucatori, noi am pierdut 18! Am jucat bine, dar sunt si puncte negative, adversarii au avut ocazii. Nu e permis sa fim excpusi in multe momente, dar importante sunt punctele din clasament.

Ne-am impus sa reusim sa mentinem un anumit nivel, sa fim in primele 6 echipe, iar la finalul sezonului regulat sa fim in playoff. E meritul jucatorilor, e o echipa tanara, in reformare, dar reuseste sa produca rezultate buna. E probabil surpriza placuta a campionatului, dar urmeaza meciuri grele, din 3 in 3 zile.

Rezultatele reclama mai multa atentie si pentru noi. Avem jucatori tineri si talentati. Nu doar Ionita, si Balaure, sunt jucatori tineri care trebuie remarcati. Trebuie si cei de la Federatie, nationala sa ii remarce", a spus Edi Iordanescu.