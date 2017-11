Teapa URIASA! Un pusti roman dat afara de Dinamo poate ajunge in Premier League. Anunt complet neasteptat in Liga 1

Un jucator de 18 ani poate pleca din Romania pentru un transfer spectaculos in Anglia!



Constantin Dima de la Sepsi Sf. Gheorghe e urmarit de doua cluburi din Premier League, anunta Digisport. Dima, produs al centrului de tineret al lui Dinamo, a jucat sezonul trecut la Sportul Snagov, in B. In acest sezon, pustiul de 18 ani a plecat la Sepsi, unde are 8 aparitii, dintre care 4 ca titular.



Transferul lui Dima ar putea fi primul cu adevarat important facut de Sepsi de la infiintare. Pana acum, cele mai importante produse ale clubului din Sf. Gheorghe sunt fratii Istvan si Lorand Fulop.