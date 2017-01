"E unul dintre cei mai buni mijlocasi romani din toate timpurile" Pustiul de MILIOANE pe care Hagi il lauda

Hagi l-a gasit pe ... noul Hagi. Si nu e Ianis.

"Razvan Marin e unul dintre cei mai buni mijlocasi romani din toate timpurile", spune Hagi, care il asteapta pe Lucescu cu 5 milioane de Euro ca sa le dea drumul in Rusia lui Marin si Benzar.

Razvan Marin si Romario Benzar vor sa-l ajute pe Hagi sa ia titlul si apoi sa se transfere. Rusii lui Lucescu au pregatit 5 milioane de Euro pentru cei doi jucatori de nationala ai lui Hagi.



"Intrebati-l pe nea Mircea, eu stiu ca Razvan e cautat, el e jucatorul cel mai cautat in momentul de fata. R unul dintre cei mai buni, daca nu cel mai bun mijlocas al Romaniei din toate timpurile", spune Hagi.

Primii in Romania, pustii lui Hagi au plecat in Cipru sa se pregateasca pentru lupta decisiva la titlu.



Reporter: N-ai vrea sa joci in CL cu Viitorul?

Razvan Marin: Mi-as dori, e ceva extraordinar sa joci in CL, mai e mult pana acolo.

"ramanem sa luam campionatul cu viitorul si plecam in vara", spune Benzar.