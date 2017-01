"E ridicol! Incet, incet, aflam cine este in spatele acestui domn Talpan!" Duckadam, atac dur la Piturca

Steaua '86 se rupe in doua tabere. Cei care tin cu Becali si cei care sunt alaturi de proiectul celor de la CSA.

De partea finantatorului Stelei se pozitioneaza Duckadam, care este cel mai vocal contestatar al proiectului CSA, cu Lacatus in frunte, dar si cu Piturca in "peluza".

Dupa ce Victor Piturca a declarat ca sustine proiectul armatei, Duckadam a iesit la atac impotriva fostului sau coleg din generatia care a cucerit Cupa Campionilor Europeni in 1986.

"Mi se pare ridicol sa faci ode si poate cu timpul sa-i faci o statuie domnului Talpan, care vrea sa distruga unul dintre putinele branduri romanesti. Dar declaratia domnului Piturca nu ma mira. O asteptam. Era o chestiune de timp pana cand va aparea. Incet, incet, aflam cine este in spatele acestui domn Talpan. Era putin probabil ca un colonel al Armatei Romane de care nu auzise nimeni sa se ia de unul singur la lupta cu domnul Becali"

"Nu am fost si nu suntem prieteni, am fost doar colegi. Dupa '90 am avut o oportunitate sa ma operez la Munchen, am zis sa apelez la un coleg cu o stare materiala buna. L-am cautat la biroul sau din Ghencea si l-am rugat sa ma imprumute cu 6000 dolari. Lasam la schimb garantie masina mea personala, un Mercedes la mana a doua de 10.000 dolari. Nu faptul ca m-a refuzat m-a deranjat, ci modul in care a facut-o. Mi-a spus ca nu dispune de 6000 de dolari pentru ca pierduse 8000 cu o seara inainte la barbut.", a declarat Duckadam pentru Gazeta Sporturilor.