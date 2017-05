'E ca MESSI pentru Romania!' Bijuteria INVIZIBILA pentru Liga 1. Un pusti SENZATIE urmarit de Arsenal si Lazio se antreneaza in liga a 5-a din Romania

Marian Draghiceanu (17 ani) este unul dintre cei mai talentati tineri fotbalisti ai Romaniei, dar este urmarit de un ghinion fantastic.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax Sambata, 19:00, Special: Dam titlul in Romania! TOT ce se intampla inainte, in timpul si dupa etapa care decide campionatul!

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro



Monitorizat de cluburile romanesti Viitorul, CSU Craiova si Dinamo, dar si de scouteri de la Arsenal si Hertha Berlin, el a dat probe de joc la Galatasary, Stoke City, Lazio, Cagliari si Perugia. In ciuda talentului, impresarul sau nu s-a inteles cu niciuna dintre echipe, iar tanarul mijlocas se antreneaza acum cu CSM Piatra Neamt, o echipa ce evolueaza in Liga a 5-a, dar unde nu este legitimat si nu poate juca in meciuri oficiale. Neamteanul a fost international roman U15 si U17 si a debutat in Liga 1 la doar 15 ani si 10 luni, intr-un meci cu Otelul, din sezonul 2014/2015, fiind al patrulea cel mai tanar debutant din istoria Ligii 1. In acea perioada el era considerat un fenomen, multi spunand ca e „noul Hagi” si „Messi de Romania”.

Florin Axinia, fostul fotbalist al Ceahlaului si fostul sau antrenor de la juniori, care incearca sa il tina intr-o forma sportiva adecvata pana cand va semna cu un club important, a vorbit despre Draghiceanu. “Are o tehnica foarte buna, fantezie, viteza, ataca poarta mereu... E cuminte, dar ambitios. Pastrand proportii, la calitatile pe care le are eu cred ca seamana cu Messi. Este exact genul de jucator de care se plange toata lumea ca nu mai avem acum in Romania. Nu sunt multi ca el, dar uite ca nu are noroc.

L-au vrut Viitorul, Craiova, Dinamo, dar nu stiu ce neintelegere a fost de nu s-a facut transferul. Apoi a plecat in Italia, a stat jumatate de an acolo, a fost in probe la cateva echipe, dar nu stiu de ce nu a fost oprit, poate ar fi bine sa vorbiti cu impresarul despre acest lucru. Mie nu mi-a spus niciun motiv... Parca a fost la Lazio, la Perugia, Cagliari... El la momentul asta nu e legitimat, e liber de contract in continuare. Cand am fost cu el acolo, l-a vrut o echipa, dar era inca sub contract cu Ceahlaul si a cerut 25.000 de euro pe el. Dar era greu sa dea pe un copil de 15-16 ani atatia bani. Pur si simplu, cred ca nu a avut noroc. A avut si ghinion pentru ca s-a desfiintat Ceahlaul, asta e dezavantajul ca nu avem o echipa din oras in primele doua ligi.

El face 18 ani in iulie, inca e tanar, are tot timpul in fata, nu e nimic pierdut. Din ce am inteles de la impresarul lui, exista si acum o echipa in Italia care il vrea. Si Marian ar vrea in Italia, pentru ca stie limba si ii place acolo, a vazut ca sunt conditii bune. Sunt apropiat de copil, se pregateste cu noi, cu CSM Piatra Neamt. E o echipa in Liga a 5-a, cu colegii de-ai lui de la juniori, de la grupa mea pe care am avut-o. Nu e un jucator scump.

Cred ca un club romanesc de Liga 1 ar face o greseala ca sa nu se intereseze de el. E pacat ca nu are sansa sa creasca in Liga 1, pentru ca vedem afara, la Ajax, de exemplu, cand debuteaza un copil talentat, nu il mai lasa din mana. El poate recupera fara probleme perioada asta in care nu a jucat. El vrea in Italia, dar eu cred ca nici in Romania nu ar fi rau, sa joace la o echipa de Liga 1 sau Liga a 2-a, ca sa capete experienta. Dar trebuie sa joace, ii trebuie meciuri in picioare”, a spus Axinia.

Marian Liviu Draghiceanu

Data nasterii: 7 iulie 1999 (17 ani)

Locul nasterii: Savinesti

Inaltime: 170m / 62 kg

Post: mijlocas ofensiv

Picior: stang

Echipe de club: Ceahlaul Piatra Neamt (2015-2017)

Echipae nationale: U15 (1m/0g), U17 (4m/0g)

Cota de piata: 100.000 €