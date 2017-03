Dupa Zurich, a aparut si "episodul Antalya". Tamas s-a imbatat si a inceput sa faca scandal. Ce a urmat apoi

Napoli - Real, marti la ProTV de la 21:45

Scandalul legat de consumul de alcool la Steaua nu pare sa se mai termine. Dupa ce Mihai Stoica si Laurentiu Reghecampf au fost acuzati ca ar fi consumat cate ceva inainte de meciul cu Zurich, iar faptele s-au extins si la alte meciuri, un alt nume "celebru" in astfel de cazuri isi face aparitia in scena.

Gabi Tamas a fost protagonistul unui episod de acest gen in cantonamentul din Antalya, sustine editia tiparita a Gazetei. Acesta s-a imbatat si nu a mai venit la antrenamentul de dimineata, ramanand in camera sa doarma. Cand s-a trezit, Tamas a inceput sa faca scandal si sa injure pe toata lumea, lucru ce l-a determinat pe Reghecampf sa il trimita acasa pe fundas.

Acesta a fost salvat insa de Gigi Becali, patronul Stelei sunand in cantonament si ordonand ca Tamas sa ramana la echipa. Fundasul Stelei fusese exclus de Radoi de la Steaua din acelasi motiv in 2015, insa Reghecampf l-a readus la Steaua cand a fost instalat in ianuarie 2016.