Dubla lovitura data de Steaua dupa amanarea primei etape din play-off! Marea speranta a lui Becali la derby-ul cu CFR Cluj

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo

Vremea din aceasta saptamana a dus la luarea unei decizii importante astazi - prima etapa se amana cu o saptamana, urmand ca meciurile CFR Cluj - CSM Iasi, Steaua - Viitorul si CSU Craiova - Astra sa se dispute o saptamana mai tarziu decat era programat.

Echipa careia ii convine cel mai mult aceaste decizie este Steaua, din doua motive. In primul rand, revin sperantele ca derby-ul cu CFR Cluj sa aiba arbitrii straini! LPF a decis ca la partidele din play-off si play-out sa poata fi adusi arbitrii straini daca ambele cluburi sunt de acord. Momentan, CFR Cluj a refuzat aceasta varianta.



"Am aflat ca nu se poate sa aducem arbitri straini. Nu vrea CFR, nu vor mai multe din play-off. Noi am notificat ca vrem arbitri straini, cum era regula. CFR ne-a trimis raspuns ca ei o sa se opuna. Regula e ca ambele echipe sa fie de acord. Nu stiu de ce nu vor ei, habar n-am" a spus Gigi Becali la PRO X.

"Speram ca in playoff sa avem arbitrajele pe care le-am avut in ultimele meciuri. Vorbesc despre meciurile noastre. Arbitrajul condus de Marius Avram la meciul cu Dinamo si brigazii conduse de Iulian Calin la meciul cu Sepsi. Ne bazam (pe arbitrii romani). N-avem ce sa facem, nu avem ce sa facem. Te duci la ofiterul starii civile cand vor si parintii fetei. Daca vrei doar tu, te duci in alta parte” spunea Mihai Stoica la plecarea Stelei catre Sibiu pentru partida din Cupa Romaniei.

Amanarea primei etapei le ofera stelistilor o saptamana in plus pentru a-i convinge pe cei de la CFR Cluj sa se razgandeasca. Acest lucru trebuie solicitat cu 10 zile inainte de ora disputarii meciului astfel ca joi ar fi fost ultima zi in care se putea intampla acest lucru daca prima etapa nu se amana. Discursul celor 2 oficiali ai Stelei in care nu au acuzat clubul CFR pentru refuz arata ca Steaua inca mai spera ca oficalii liderului din Liga 1 sa se razgandeasca.

O alta veste buna pentru Steaua odata cu amanarea inceputului play-off-ului este revenirea lui Denis Alibec - atacantul este aproape de revenirea pe gazon dupa accidentarea de la primul meci al anului iar prezenta lui pe gazon in prima etapa cu Viitorul devine o certitudine.