DRAMA Lui Alibec! Sora lui a murit, parintii au divortat cand avea 6 ani: "Mama lui facea taximetrie"

Chiar daca provine dintr-o familie de fotbalisti, viata lui Denis Alibec nu a fost usoara.

La 26 de ani, Alibec a devenit cel mai important jucator din Romania. Transferat pe 2 milioane de euro de la Astra, atacantul poate fi omul care ii aduce titlul Stelei. Alibec si-a revenit dupa o perioada in care multi il credeau terminat.

Nascut in Mangalia, Denis nu a avut o copilarie usoara. A fost crescut de mama si de bunica si a avut parte de sustinerea unchiului sau. Mama sa, Emilia Stroe, a facut taximetrie in Mangalia pentru a-l putea trimite pe Denis la scoala si la fotbal.



"Gevrim, tatal lui Denis, si doamna Emilia au mai avut o fetita inainte, care din pacate a murit cand era foarte mica. Apoi a venit pe lume Denis... Cand baiatul avea numai 6 ani, parintii au decis sa se separe. Mama lui Denis e o femeie deosebita, care a stiut sa-l aiba in grija, dovada ce bine a crescut copilul. De tatal lui nu mai stiu perea multe", a povestit Stelica Damasaru, fostul antrenor al tatalui lui Alibec in Gazeta Sporturilor.

Mama lui Alibec isi aminteste de perioada in care l-a crescut pe Alibec, platit acum cu 250.000 de euro pe an la Steaua. "Ne-a fost tare greu, de ce sa mint?! Totusi, ca orice parinte, am facut tot posibilul sa nu-i lipseasca nimic din ce-l puteam ajuta. Ok, poate nu mi-am permis sa-i iau un calculator sau un telefon performant, insa allimentatia a avut-o mereu asiguranata. Nici de haine de firma nu aveam prea multi bani. Si voia si el una, alta, ca orice alt copil. Ii mai lua fratele meu un pantalon, niste tricouri. Prefgera sa aiba mai putine haine, dar sa fie de firma. Cu ele mergea si la lot si peste tot", spune Emilia Stroe in Gazeta.

Alibec a ajuns la Steaua in 2006, insa antrenorii de acolo au reunutat usor la el.

"A jucat prima data la republicani. O facuse foarte bine, toata lumea era incantata. Apoi a trecuut la grupa lui de '91, a facut un meci mai slab si au aparut discutii. Antrenor era Gheorghe Gigel, care ne-a spus ca nu el a hotarat ca Denis sa plece. Ca a fost o decizie a intregului consiliu de antrenori de acolo. Ei voiau sa-l opreasca pe Vlad Rusu si sa-l dea pe Denis Alibec... s-au purtat urat cu baiatul meu. Trebuia sa plece in cantonament in strainatate, iar ei l-au trimis acasa cu echipament cu tot. I-au zis ca o sa-l cheme la reunirea de peste cateva zile. In schimb, Gheorghe Gigel a venit pe litoral, la Mamaia, si ne-a sunat sa venim sa predam echipamentul. A fost o dezamagire imensa pentru copil, abia l-am facut sa continue, sa nu se lase", a mai povestit Emilia Stroe.

Tatal si unchiul lui Alibec au jucat fotbal la Neptun, in divizia C. Ambii erau angajatii in armata, iar Denis le calca pe urme. "Tatal lui Denis era fantastic, avea o viteza nemaivazuta. Inscrie foarte multe goluri, un fotbalist deosebit", isi aminteste omul care l-a antrenat.