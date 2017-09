"Dooooaaaamne fereste! L-am vazut pe Golofca...  Gata, bai, tata!" Atac DEZLANTUIT al lui Becali. Mai anunta inca DOUA TRANSFERURI

CFR CLUJ 1-1 STEAUA | Becali e suparat rau pe Dica si pe jucatori dupa 1-1 la Cluj.

Nu rezultatul, ci stilul de joc l-a dezamagit pe Becali. Patronul spune ca se gandeste la inca doua transferuri pentru mijlocul terenului si ii transmite un mesaj clar lui Dica: Golofca trece pe banca.

"Nu sunt multumit deloc, zero! Puteau sa ne bata, putea sa fie si egal, nu asta conteaza. Dar n-ai cum sa ai cei mai buni jucatori din Romania si sa joci asa. N-am vazut nicaieri.. pe la Barcelona, Real, nicaieri tactica fara sa joace fotbal. Junior Morais n-a urcat o data, toti parca au fost bezmetici. Singurii care mi-au placut... Benzar si Man. Si poate Pintilii si Nedelcu cat de cat. Dar nici Nedelcu n-a fost el. Nu se poate sa te domine o echipa cum ne-a dominat pe noi CFR-ul. Au jucat in terenul nostru. Nu sunt multumit de joc! Cum adica sa joace CFR in jumatatea ta o repriza intreaga?

Stau asa si ma intreb... ce sa fac? Sa ma retrag? Ce sa mai fac? Sa iau inca doi? Probabil asta fac, mai iau inca doi si gata. Budescu ce sa faca? Poate sa joace singur? Golofca, Doamne fereste! M-am convins acum de el... O sa-i spun lui Dica... Gata, mai, tata! Ca avem jucatori de 19 ani pe care putem lua 10 milioane! Baga-l pe Man sa joace!", a spus Becali la Digisport.