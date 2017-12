Doliu National pentru Regele Mihai. 3 meciuri din Liga 1 ar putea fi mutate in timpul saptamanii

Moartea Regelui Mihai aduce 3 zile de doliu national in Romania intre 14 si 16 decembrie, inaintea funeraliilor monarhului de la manastirea Curtea de Arges.

3 jocuri din Liga 1 pot fi reprogramate pentru a omagia memoria Regelui. Astfel, Astra Botosani (vineri), Concordia - Gaz Metan si CSU Craiova - CFR Cluj (ambele sambata) pot fi mutate la inceputul saptamanii urmatoare. LPF ia in calcul varianta amanarii partidelor si va anunta decizia in urmatoarele zile.



Intr-un alt caz similar, tragedia de la Colectiv, LPF a decis ca meciurile de campionat sa se dispute dupa cum fusesera programate initial, desi Romania era tot in doliu national.