Doi antrenori PRINCIPALI la Dinamo! Contra si-a ales staff-ul. Cine va lucra langa el

Cosmin Contra a acceptat conditiile lui Dinamo si va fi noul antrenor al echipei!

Gazeta Sporturilor anunta ca staff-ul va fi completat de Ionel Gane, ultima oara principal in B, la Valcea. Contra isi mai aduce un preparator fizic din Spania, Alberto Rivas. Pana la numirea oficiala a lui Contra, Gane va conduce antrenamentul de astazi.



In cariera, Gane le-a mai condus pe U Craiova, CS Turnu-Severin, Corona Brasov, CSU Craiova si Petrolul. Fostul atacant a jucat la Dinamo intre 1998 si 1999, iar in strainatate a trecut pe la Osasuna, St. Gallen, Grasshopper, Tianjin Teda sau Bochum.