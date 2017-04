Dinamovistii, dupa faza care le putea aduce un punct: "Kovacs a inchis ochii la un penalty". Stelistii: "Am jucat contra arbitrului"

FCSB 2-1 Dinamo | Ros-albastrii s-au impus in derby prin golurile marcate de Alibec si Boldrin. Pentru Dinamo a marcat slovacul Nemec.

Invinsi in derbyul de pe National Arena, dinamovistii au pierdut in mare parte contactul cu primele locuri ale Play Off-ului, la fel si sansele de a cuceri trofeul Ligii I dupa multi ani de asteptare. Acestia pun totusi infrangerea si pe seama arbitrului Istvan Kovacs, care, spun ei, le-a refuzat un penalty in finalul meciului.

La finalul partidei, oficialii si jucatorii lui Dinamo au acuzat faza din minutul 80. Acestia au spus ca Pintilii l-a faultat pe Patrick Petre in careu, centralul refuzand sa dea insa penalty.

Acestia au argumentat apoi ca au si parerea lui Ion Craciunescu de partea lor. Fostul arbitru a spus la final: "A fost penalty indiscutabil. Mi se pare ciudat ca Istvan Kovacs sa fie delegat la un asemenea meci dupa 3 ani in care a distrus acel meci la ASA", a spus Craciunescu la Digisport.

De asemenea, dinamovistii au mai acuzat ca centralul a inchis ochii la un fault facut asupra lui Steliano Filip, la faza care a dus la golul de 2-1 al Stelei, marcat de Fernando Boldrin.

Pe de alta parte, la finalul partidei, stelistii s-au plans si ei de arbitraj. Patronul Gigi Becali a spus: "Am jucat astazi si impotriva lui Istvan Kovacs. Cand castigi nu e bine sa vorbesti de arbitri, dar a fost vadit, el ne-a distrus tot timpul, e impotriva noastra".

Si Marian Pleasca, fundasul echipei ros-albstre, a acuzat: "Am ramas si cu vanatai de la Bawab. Ca sa nu mai spun ca la faza imediat urmatoare am primit gol. Am mers la domnul arbitru, i-am aratat ochiul si nici macar nu s-a uitat la mine".

Denis Alibec a conchis: "Arbitrajul cred ca a fost ok, dar Pintilii nu cred ca merita rosu".