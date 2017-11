Dinamo risca sa rateze Play Off-ul daca nu scoate un rezultat bun cu CFR, in timp ce clujenii vor primul loc. Miriuta a scos doi oameni din lot

Dinamo si CFR Cluj se intalnesc in aceasta seara, in derby-ul etapei a 18-a. Meciul este programat pe stadionul Stefan cel Mare, de la ora 20:45.

Pentru Dinamo, meciul cu CFR este unul pentru supravietuire. "Cainii" bat si mai spera la Play Off ori se incurca si isi iau adio de la el.

Formatia antrenata de Vasile Miriuta vine dupa rezultate fluctuante: egal 0-0 la Botosani, infrangere 0-4 cu Viitorul si victorie 3-0 cu Gaz Metan.



Antrenorul dinamovist a decis sa ii lase in afara lotului pe Steliano Filip si Valentin Costache. Primul este pedepsit in continuare pentru escapadele sale si forma slaba, in timp ce Costache nu va juca impotriva viitoarei sale echipe.

De cealalta parte, Dan Petrescu nu are absente importante si vrea din nou fotoliul de lider al Ligii I, dupa ce FCSB a pierdut la Iasi.

Echipele probabile

Dinamo: Penedo - Romera, Nedelcearu, Katsikas, Oliva - Anton, Mahlangu - Hanca, Nascimento, Salomao - Nemec

Rezerve: Branescu, Nica, Rivaldinho, Bokila, L. Gheorghe, I. Gheorghe, I. Serban

CFR Cluj: Arlauskis - Manea, Vinicius, Boli, Camora - Hoban, Culio - Deac, Nistor, Paun - Vera

Rezerve: Duka, Djokovic, Omrani, T. Moutinho, A. Muresan, Balde, M. Coman