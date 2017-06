Dinamo, aproape sa-l ia in sfarsit pe "noul Torje"! Cainii se bat cu Astra si CSU Craiova

Dinamo il vinde pe Hanca, iar in locul sau e asteptat "noul Torje".

La 4 ani de la prima incercare, Dinamo e aproape sa-l ia pe Cristi Barbut de la Poli Timisoara. Mijlocasul a ajuns la 22 de ani, iar Astra si CSU Craiova sunt si ele pe urmele jucatorului banatean.

Totusi, Negoita e pregatit sa pluseze deoarece Dinamo il va pierde pe Sergiu Hanca in aceasta vara. Mijlocasul e dorit de Reghecampf la Al Wahda si are suficienti bani incat sa-l ia de la Dinamo. Hanca va pleca oricum, chiar daca nu ajunge in Arabia Saudita. Mai are oferte din Belgia si Italia.

600.000 de euro e cota lui Barbut in acest moment pe transfermarkt.de