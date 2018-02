DINAMO 2-2 CRAIOVA // Mitrita da de pamant cu un rival de la Steaua: "Nu-i dau numele, ca il fac mare!" De la ce a pornit rafuiala

Mitrita a incheiat suparat meciul cu Dinamo. Craiova a condus de doua ori, insa a plecat cu un singur punct din Stefan cel Mare.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Dezamagit de rezultatul din Stefan cel Mare, Mitrita si-a amintit de principala rivala a oltenilor la titlu, Steaua. Filip spunea aseara ca oltenii nu au sanse la titlu, iar Mitrita a tinut sa-i raspunda.

"Noi nu vorbim despre titlu, ii lasam pe altii sa vorbeasca. E un jucator de la Steaua care a spus ca echipa Craiovei nu se lupta la campionat, e capabila doar sa incurce. Nu ii dau numele ca il fac mai mare decat este", a spus mijlocasul Craiovei.

"N-am stiut sa tinem de rezultat, am avut si la 2-1 o ocazie, era alta partida daca marcam. Din pacate asta e fotbalul, mergem mai departe.

Dinamo e foarte buna, s-a aparat foarte bine. Mergem la Craiova sa castigam acasa cu Sepsi acum. Suntem suparati, am avut meciul in mana de doua ori.

Noi nu vorbim despre titlu, ii lasam pe altii sa vorbeasca. E un jucator de la Steaua care a spus ca echipa Craiovei nu se lupta la campionat, e capabila doar sa incurce. Nu ii dau numele ca il fac mai mare decat este. Din pacate vorbim prea mult, dar conteaza ce se intampla doar pe teren.

Noi ne gandim la fiecare meci, nu la titlu, la final tragem liniste si vedem. Ne asteapta un meci extrem de greu acasa cu Dinamo in Cupa, sa vedem ce am gresit azi si sa nu mai gresim la meciul din Cupa. Ii vrem pe dinamovisti in playoff, au echipa buna, de ce nu? Ar fi frumos la noi acasa cu Dinamo, cu stadionul plin, si azi a fost atmofsera frumoasa.

Sper ca Baluta sa plece afara, nu la Steaua. Nu stiu nimic despre clauza pe care vrea s-o plateasca Becali", a spus Mitrita.