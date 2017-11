Dica, ziua si schimbul de replici cu Sumudica! Mesajul antrenorului Stelei dupa un val de critici: "Sunt mandru de performantele mele"

Nicolae Dica l-a rugat pe Marius Sumudica sa nu mai comenteze la adresa Stelei, insa fostul antrenor al Astre continua sa-i tina sub lupa pe fostii sai elevi de la Astra.

Dica spune ca nu mai intra in schimburi de replici cu Sumudica, despre care spune ca obisnuieste sa jigneasca antrenori.

"Eu imi vad de cariera mea, de treaba mea, am alte lucruri mai importante de facut decat sa-i raspund lui Sumudica. Daca aceasta este parerea dansului si asa considera dansul ca poate sa jigneasca orice antrenor .... Eu stiu ce declar, sunt cu capul pe umeri, intotdeauna voi raspunde la ceea ce ma deranjeaza", a spus Dica la Digi.

Antrenorul Stelei spune ca e multumit de performantele sale de pana acum, insa nu se multumeste cu atat si vizeaza castigarea campionatului si a Cupei Romaniei.



"Eu sunt un antrenor, in varsta de 37 de ani, care a ajuns la Steaua, cea mai titrata echipa din Romania, echipa cu investitiile cele mai mari din Romania si este clar ca orice antrenor si-ar dori sa ajunga in acest moment la aceasta echipa.

Pentru mine este o onoare sa antrenez o asemenea echipa. Multumesc patronului ca m-a adus, lui Meme ca m-a adus, sa-mi dea sansa sa antrenez la 37 de ani aceata echipa", a afirmat Dica.



"Eu am fost la Liga 3 si am luat o echipa de pe locul 7 (n.r. SCM Pitesti, actuala FC Arges) si dupa un an si jumatate am promovat-o cu 25 de puncte avans. Am facut o performanta acolo. Nu am pierdut niciun meci in campionatul ala. Am pierdut un singur joc, atat, in toata perioada.

Aia consider ca a fost o performanta pentru mine. Este o performanta si ca ne-am calificat din aceasta grupa de Europa League, pentru mine este o performanta. Daca vom castiga campionatul e o alta performanta. Daca vom lua Cupa Romaniei mai este o performanta”, a mai spus Dica.