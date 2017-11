Dica, mai bun decat Reghecampf: RECORDUL doborat de antrenorul Stelei dupa victoria cu Chiajna! "Nu am realizat nimic!"

Steaua 2-1 Concordia. Echipa lui Dica a castigat la limita gratie golului lui Gnohere.

Dica este multumit de evolutia jucatorilor sai, dar s-a declarat deranjat de faptul ca Steaua a primit un nou gol din faza fixa. Dica spera ca Alibec sa revina cat mai rapid la forma care l-a transformat in unul dintre cei mai buni jucatori din Romania in sezoanele trecute.



"Ne asteptam la un meci greu. Stiam ca se vor apara cu toata echipa si ca vor juca pe contraatac. Imi pare rau că am luat din nou gol din faza fixa. E bine ca am marcat si ca am avut ocazii. Ma asteptam sa avem o stare de oboseals si o automultumire. Alibec si Gnohere sunt doi jucatori de valoare. 'Bizonul' a marcat din nou. Speram ca o va face si Alibec. Avem incredere in el, a avut cateva ocazii", a declarat Dica la finalul meciului.

Dica l-a depasit pe Reghecampf cu aceasta victorie. Are 13 meciuri consecutive fara infrangere in toate competitiile. In sezonul 2013-2014, Reghecampf reusea o serie de 12 partide fara esec.

"Ma bucur pentru acest lucru. Ma bucur pentru baieti. Speram sa nu ne oprim aici. In campionat nu am realizat nimic, chiar daca suntem pe primul loc", a mai precizat Dica.