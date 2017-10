Dica a anuntat cand revine Alibec pe teren: "Am avut o discutie cu el" Meciul revenirii

Sanatatea 1-6 Steaua / Nicolae Dica e fericit dupa o noua victorie la scor a Stelei, insa adevaratul test va fi saptamana viitoare, cu Craiova si Beer Sheva (in direct la ProTV).

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva! Bate Cupa la PRO X, de la 20:30: Sanatatea Cluj - Steaua

Imediat dupa meciul cu Sanatatea, Dica a confirmat ca Alibec va fi in lot cu CSU Craiova, dupa ce l-a reprimit pe atacant la antrenamente.



"Trebuie sa tinem cont si de adversarul pe care l-am intalnit, dar baietii merita felicitati, pentru ca au fost concentrati si au luat meciul in serios. Asta au facut si a iesit un meci foarte bun. Este bine ca reusim sa marcam multe goluri, e important ca am debutat si acesti copii, care au aratat curaj si calitate. Sper ca acest debut sa fie un punct de pornire pentru ei, sa aiba evolutii bune la juniori si sa faca diferenta acolo. Alibec s-a antrenat cu echipa, am avut o discutie cu el si am decis sa nu faca deplasarea la Cluj. Va fi in lot pentru meciul cu Craiova", a spus Dica.

Dica a vorbit si despre cel mai tanar marcator din istoria Stelei, Ianis Stoica, fiul fostului jucator al Stelei, Pompiliu Stoica.



"Despre Stoica pot spune ca are calitati mai multe decat tatal lui. Are o viteza mult mai buna decat Pompiliu si, de asemenea, o tehnica mai buna. Are un viitor frumos, trebuie sa munceasca mult, sa ajunga in lotul echipei mari si sa devina un jucator important pentru Steaua. Se pare ca este si cel mai tanar debutant, si cel mai tanar marcator. Acesta e un lucru bun pentru el, dar trebuie sa fie modest in continuare, sa munceasca si sa-si vada de treaba."