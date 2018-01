DEZVALUIRE INCREDIBILA a italienilor: SUMA REALA platita de Viitorul pentru a-l transfera pe Ianis Hagi!  

Gica Hagi a reusit sa-l aduca inapoi de la Fiorentina pe Ianis, insa nu pentru suma vehiculata initial.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Italienii vin cu o alta varianta. Daca pana acum se credea ca Viitorul a platit 2 milioane de euro pentru transferul lui Ianis Hagi, exact suma pe care a platit-o Fiorentina in vara pentru a-l lua din Romania, italienii de la Firenze Viola au alta varianta. Potrivit sursei citate, suma reala platita de Viitorul a fost de 2,5 milioane de euro.

Ianis Hagi a petrecut un an si jumatate in Italia, perioada in care a evoluat mai mult pentru echipa Primavera a clubului din Firenze. Pentru echipa mare a jucat in doar doua partide de Serie A.

Negocierile dintre Viitorul si Fiorentina pentru revenirea lui Ianis in Liga 1 s-au intins pe mai mult saptamani. Conform comunicatelor oficiale ale Viitorului, echipa campioana a platit 2 milioane de euro pentru transfer si a fost de acord sa achite 20% dintr-un viitor transfer al lui Ianis clubului din Italia.