Dennis Man nu a uitat de unde a plecat! Gest superb al stelistului inainte de Craciun! FOTO

Dennis Man s-a transformat in Mos Craciun.

Atacantul Stelei a avut o prima parte de sezon de vis, cu 8 goluri pentru echipa de club si 2 pentru nationala U21. El a plecat la Arad pentru sarbatorile de iarna, iar acolo a impartit cadouri la casa de copii din Lipova.



”Cu prilejul Sarbatorilor de iarna, am avut ocazia de a fi bucuria acestor copii minunati, chiar daca doar pentru cateva minute. Impreuna cu prietenii mei, Dennis Man si Andreea Maria, am dorit ca acesti copii sa simta ca a venit Mosu, si nu doar frigul. Felicitari in primul rand lui Dennis pentru initiativa si pentru bunatatea de care a dat dovada”, a scris un prieten al lui Dennis Man pe Facebook.

Man e liber pana pe 8 ianuarie, cand Steaua isi reia pregatirile pentru retur.