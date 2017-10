Decizie de ULTIMA ORA a lui Dica! Golofca, trimis din nou la echipa a doua! Ce nume importante vor juca in liga a treia

Steaua merge la Severin pentru derby-ul cu Craiova din Liga I.

Desi au impresionat in Cupa, Dica a decis sa nu mizeze pe mai multi jucatori importanti. Golofca, De Amorim, Andrei Vlad si Marian Pleasca au fost trimis la echipa a doua din nou!

Cei patru au jucat in Cupa Romaniei cu Sanatatea Cluj, iar De Amorim chiar a marcat. Golofca fusese reprimit in lot si a jucat chiar si cu Timisoara, insa acum o va intalni pe Victoria Traian in judetul Braila in partida echipei secunde din liga a treia.

La Craiova va reveni in lot si Alibec, iar Dica va decide in ultima clipa daca il va titulariza in fata lui Gnohere. Patronul Stelei a cerut ca Alibec sa fie titular cu Beer Sheva in Europa League deoarece varful va fi urmarit din tribune de scouteri din Anglia.