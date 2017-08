Debuteaza Golofca? Fortat de programul infernal, Dica va apela din nou la o echipa de rezerva, in meciul cu CSM Iasi. Formatia probabila

Stelistii isi continua programul de foc. Invingatori duminica seara la Chiajna, acestia joaca la doar 3 zile distanta cu CSM Poli Iasi. Peste alte 3 zile vor da peste Astra, iar marti se vor duela cu Sporting Lisabona. Pentru a face fata, Dica va continua sa ruleze lotul, iar in campionat va miza pe tineri si rezerve.

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV!

Stelistii cauta o noua victorie in Liga I. Invingatori la Chiajna duminica seara, la capatul unui meci in care au fost condusi, ros-albastrii dau acum peste CSM Poli Iasi. Ei vor mai intalni sambata Astra, iar martea viitoare vor da peste Sporting. Pana pe 23 august, la returul cu Sporting, stelistii au in total 5 meciuri.

Pentru a putea face fata, Nicolae Dica a apelat deja la un rulaj al lotului si va continua sa faca acest lucru la partidele din Liga I programate inaintea si intre meciurile cu Sporting.

Astfel, Dica va miza, la fel ca la Chiajna, pe tineri precum Daniel Benzar, Robert Grecu si Denis Man. De asemenea, este de asteptat ca in ofensiva sa isi faca aparitia si ultima achizitie a FCSB-ului, Catalin Golofca.

Cel mai probabil, Catalin Golofca va incepe insa meciul din postura de rezerva, urmand a primi cateva minute.

Echipa probabila pentru diseara: Nita - Pleasca, Balasa, Larie, Momcilovic - Morais, Ov. Popescu - Man, Benzar, Amorim - Gnohere

Rezerve: Stancioiu, Filip, Pintilii, Tanase, Achim, Enache, Teixeira, Alibec, Golofca