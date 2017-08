De doar 3 jucatori mai are Steaua nevoie ca sa aiba cel mai scump 11 al Ligii I. Ros-albastrii au 8, Dinamo 2 si Viitorul 1

Steaua domina categoric topul celor mai scumpi fotbalisti din Liga I. Vicecampioana are 8 dintre cei 11 jucatori ai formatiei ideale, in timp ce Dinamo si Viitorul au doi, respectiv unul.

De doar trei jucatori mai are Steaua nevoie pentru a detine cel mai scump prim 11 din fotbalul romanesc. Ros-albastrii au 8 fotbalisti, in timp ce rivalii de la Dinamo au doar doi. Campioana Viitorul a ramas cu un singur fotbalist in aceasta echipa ipotetica.



Cum arata cel mai scump 11 din Liga I

Portar

Florin Nita - FCSB, cota: 2.000.000 euro

Fundasi

Romario Benzar - FCSB, cota 2.000.000 euro

Ionut Nedelcearu - Dinamo, cota 1.500.000 euro

Bogdan Tiru - Viitorul, cota: 1.600.000 euro

Junior Morais - FCSB, cota 1.400.000 euro

Mijlocasi

Dragos Nedelcu - FCSB, cota 1.500.000 euro

Ovidiu Popescu - FCSB, cota 1.300.000 euro

Constantin Budescu - FCSB, cota 1.800.000 euro

Sergiu Hanca - Dinamo, cota 2.000.000 euro

Atacanti

Florin Tanase - FCSB, cota 1.500.000 euro

Denis Alibec - FCSB, cota 3.000.000 euro

Valoare totala: 19.600.000 euro