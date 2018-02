Dan Petrescu, in toamna: "FCSB poate castiga Europa League". Cum si-a schimbat discursul antrenorul CFR-ului dupa infrangerea la scor a stelistilor pe Olimpico

Dan Petrescu afirma in toamna anului trecut ca "FCSB poate ajunge in finala Europa League si poate chiar sa castige trofeul".

Rival in campionat, Petrescu a fost fanul stelistilor la dubla cu Lazio. El a urmarit si meciul de pe Olimpico, disputat aseara si incheiat cu scorul de 5-1 in favoarea italienilor.

"Am sperat ca Steaua se va califica, dar asta este fotbalul. Nu inteleg ce vrem noi, cand sunt atatea probleme in fotbalul romanesc... Pe ce baza vor unii sa ajunga echipele romanesti nu stiu unde? Steaua a facut minuni in acest sezon de cupe europene, in opinia mea.

Banii invetiti la noi sunt foarte putini in comparatie cu ce se intampla in alte campionate. Pana si bulgarii, cipriotii si grecii ne-au luat-o inainte. Noi suntem in urma, nu investim deloc in fotbal", a spus Petrescu intr-o conferinta de presa.