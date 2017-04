'Daca Nadia isi vinde medaliile olimpice si eu le cumpar, devin campioana olimpica?!?'' FABULOS. Cum explica MM ca FCSB E STEAUA

FCSB e sau nu Steaua? Asta-i intrebarea pentru stelisti. :)

MM n-are niciun dubiu. Directorul sportiv al Stelei sustine ca actuala echipa a lui Becali detine palmaresul istoric al clubului Armatei. Stoica se foloseste de o comparatie cu Nadia Comaneci pentru a explica de ce FCSB e Steaua. :)

"Palmaresul nu poti sa-l vinzi, n-ai cum! Daca Nadia Comaneci si-ar scoate medaliile olimpice la vanzare si le-as cumpara eu as fi campioana olimpica? Nu se poate, dragii mei! Noi n-am avut coeficient 0 in 2004, am avut coeficient calculat prin media coeficientilor din ultimii 5 ani. Ma bucur ca sunt unii care inteleg toate lucrurile astea si LPF a cam clarificat totul pentru cine inota in confuzie", a spus MM.