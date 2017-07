"Daca ajung la Dinamo, atunci ea e favorita la titlu!" Transferul pregatit de Mutu

Dinamo vrea unul dintre cei mai buni stranieri din Liga 1.

Dinamo il vrea pe Eric de Oliveira, ramas liber de contract dupa despartirea de Gaz Metan. Mutarea depinde insa de venirea lui Juan Albin.

”N-am mai vorbit cu Mutu de o saptamana si ceva. M-a intrebat despre situatia mea, despre pretentiile mele. Eu nu am vorbit despre bani cu nimeni. Eu mi-as dori niste bani la semnatura, iar pentru salariu nu facem un mare efort. Le-am spus sa-mi fac o oferta concreta. Mi-au spus ca mai negociaza cu un jucator si ca luni-marti imi dau un raspuns.



Sunt liber si imi caut echipa. Sunt deschis, dar nu ma duc acolo sa ma rog de cineva. Am si niste oferte din strainatate.



Am mai avut oferte de la Steaua, Dinamo si CFR in trecut. Orice jucator din Romania isi doreste sa ajunga la cluburile mari din Romania, dar daca nu s-au inteles cluburile atunci nu e vina mea” a spus Eric pentru Digi Sport. Acesta a glumit cand a vorbit despre titlu in sezonul viitor: "Daca semnez cu Dinamo atunci ea va fi favorita"