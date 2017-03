"Daca ai gresit, asuma-ti!" Un dinamovist e certat public de mama dupa ce a BAUT in avionul nationalei

Mama lui Ionut Nedelcearu reactioneaza dupa ce fiul ei a fost trimis acasa din cantonamentul nationalei U21 din Spania pentru ca a baut in avion.

Nedelcearu are 20 de ani si e om de baza la Dinamo de doi ani. Si-a cumparat casa, dar locuieste in continuare cu parintii. Mama sa spune ca incercat sa-l protejeze in continuare pentru a putea sa ajunga fotbalist mare. Ea a aflat insa cu stupoare ca fiul ei s-a imbatat alaturi de alti trei colegi in avionul care ducea nationala U21 in Spania.

"Am vorbit cu Ionut la telefon. Erau pe aeroport in Spania, se intorceau acasa. Mie mi-a spus doar ca nu a fost chiar asa cum s-a scris, ca s-au umflat mult lucrurile. Mi-a zis ca vorbim acasa.

Eu stiu ce am crescut, nu pot sa cred ca el ar fi baut in avion, ca s-ar fi imbatat. Ionut nu bea, abia daca gusta alcool la vreo onomastica. Nu-mi pica deloc bine aceasta veste. Lucrez in invatamant si o sa comenteze copiii despre asta. Pana nu ma vad cu el, eu tot nu cred ca a facut asa ceva!", a declarat Geta Nedelcearu, profesoara de sport, in Gazeta Sporturilor.



"Eu ma ocup de el si stiu cate sacrificii am facut. Chiar am insistat sa stea cu noi, tocmai ca sa nu cada prada anturajului, sa nu se petreaca astfel de lucruri. E un copil bun, serios, munceste enorm, inclusiv inainte sau dupa antrenamente. Mi-a fost greu sa inteleg ce s-a intamplat. Abia astept sa il vad, sa-mi spuna ce-a fost. Am incredere in el, stiu ca n-o sa ma minta!", a mai spus mama sa.

Mama jucatorului se teme ca acesta va fi catalogat drept betiv de acum incolo.

"Am citit comunicatul FRF. Ceva o fi fost. I-am spus si lui ca e pacat de tot ce a realizat, fiindca de acum va fi catalogat drept betiv. Dar lumea nu stie cat de mult munceste si ca, de fapt, el nu bea".