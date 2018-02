COSMAR interminabil pentru Alibec! A marcat in primul meci, dar s-a accidentat! Cand va putea sa revina pe teren

Denis Alibec spera sa isi revina la forma care l-a cosacrat in acest retur.

Alibec a tras tare in pauza de iarna, insa s-a accidentat chiar in ultima parte a cantonamentului din Spania. El a intrat insa cu Gaz Metan in primul meci din 2018 si a marcat. Alibec a fost suspendat apoi cu CFR, insa spera sa dea lovitura in fata celor de la Lazio.

Atacantul Stelei s-a accidentat din nou in cea mai aglomerata perioada a echipei. El va sta 2 saptamani pe bara, a anuntat Gigi Becali. Asta inseamna ca va rata si partida retur cu Lazio, dar si derby-ul cu Dinamo de pe National Arena. In aceste conditii, Alibec are sanse sa revina abia in playoff.

"Maxim 2 saptamani va sta probabil. E o leziune fibrilara, azi afla mai multe", a anuntat Becali la ProX.

"O sa jucam cu Gnohere, care e problema? Ce daca nu a jucat, o sa joace acum si gata", a mai spus Becali.

Gnohere e suspendat in Liga I pentru primele 3 partide din an si va juca pentru prima data diseara, cu Lazio, in direct la ProTV de la 22:00.