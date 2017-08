"Coregrafia a fost facuta cu oameni din interiorul clubului, e rana din inima lor" Raspunsul dinamovistilor la ironiile lui Becali si MM

Gigi Becali si MM Stoica au sarbatorit calificarea in playoff-ul Champions League cu ironii la adresa lui Dinamo.

"S-au infiintat sa ne aduca noua bucurii", a spus ieri Becali despre Dinamo intr-o conferinta de presa. "Sa se invete minte sa mai faca ei coregrafii", a mai spus patronul Stelei.

Ionel Danciulescu spune ca fanii lui Dinamo au realizat coregrafia de la meciul cu City cu ajutorul oamenilor din conducerea Stelei.



"Ce sa comentez la niste lucruri fara valoare, niste comentarii care nu-si au rostul? Bravo lor! S-au calificat, dar de ce au facut o asa-zisa conferinta de presa ad-hoc ca sa vorbeasca mai mult de Dinamo? E mult mai important sa-si vada de treaba lor.

Sa nu uitam ca ei au jucat cu o echipa care ar fi putut fi scoasa de multe reprezentante din campionatul romanesc, sa nu uitam ca Dinamo a jucat cu Athletic Bilbao, o echipa cu un buget de 100 de milioane de euro, o echipa care inainte de inceperea sezonului trecut a castigat Supercupa Spaniei, dupa ce a invins cu 4-0 pe San Mames pe Barcelona si sa nu uitam ca atunci cand FCSB a intalnit o echipa cu nume si cu care sa-si poata masura sansele, era vreo 4-0 pentru City in minutul 20! Asa ca nu stiu daca e loc de aceste ironii", a declarat Danciulescu, la Digi.

"Rana va ramane foarte mult timp in inimile lor, e clar! Pentru ca acea farsa a fost facuta cu cei din interiorul clubului, cu cei care au puterea la Steaua", a mai spus Danciulescu, conform sursei citate.

Becali a vorbit mai mult despre Dinamo ieri, dupa tragerea la sorti din Champions League.

"S-a intamplat ca in 1948 s-a infiintat ceva care face bucurii. Norocul nostru ca s-a infiintat si ca exista Dinamo Bucuresti, ca sa ne dea noua mare bucurie. Ei au galerie, cea mai mare din Europa. Felicitari galeriei! Ei fac siretlicuri, ne pacalesc, dar acum e doar Steaua. Bine ca s-a infiintat si ca exista Dinamo, ca sa continue bucuria noastra.

Joia neagra ne-a dat o mare bucurie. Ce s-a infiintat atunci s-a infiintat pentru bucuria noastra, in 1948. Asta mi-a spus Meme aseara si i-am zis ca o sa o spun in conferinta. Mi-a cerut sa nu o fac, dar am zis sa o spun, ca sa se invete minte sa mai faca ei coregrafii", a spus Becali



Nici MM nu i-a iertat pe rivalii sai.

"Ii asteptam sa ne faca o coregafie noua la meciul cu Sporting. Suntem deschisi, tribuna a doua ii asteapta. Pot lua legatura direct cu noi pentru coregafie".