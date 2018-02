Contraatacul lui Mutu dupa esecul lui Dinamo: "Cine da vina pe noi cauta scuze! Miriuta avea timp sa duca Dinamo pe PRIMUL LOC"

Mutu si Contra au lasat-o pe Dinamo pentru echipa nationala. Fostul manager spune acum ca "nu se simte raspunzator pentru actuala situatie".

Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

Adrian Mutu spune ca cei care dau vina pe el si pe Contra pentru actuala situatie de la Dinamo cauta, de fapt, scuze care nu stau in picioare.

"Nu ma simt raspunzator si nici Csomin, pentru ca am vorbit cu el la telefon si ne parea rau pentru ce s-a intamplat. Strategia pe care am facut-o noi la inceputul acestui an a fost numai pentru jocul pe care il aveam de calificare in Europa League si in care, din pacate, am jucat impotriva unei echipe foarte puternice si amf ost eliminati. Dar noi acolo am mizat totul. Domnul Negoita stie acest lucru.

Cine da vina pe noi cauta scuze care nu stau in picioare. S-au disputat de atunci 19 meciuri in care Miriuta avea timp sa redreseze clasamentul, sa ajunga chiar pe primul loc. A prins si perioada de intrerupere, deci era timp sa redreseze echipa. Nu este o scuza, nu sta in picioare, dupa ce un antrenor pleaca in etapa a saptea, sa spui, dupa 26 de meciuri, ca e vina celui care a fost in primele 7 etape", a spus Mutu la Look TV.

Adrian Mutu a mai spus ca in perioada in care el si Contra erau la Dinamo jucatorii aveau o alta atitudine.

"Echipa trebuie schimbata. Atu vazut ce s-a intamplat. Sa joci un meci de calificare cu o echipa lipsita de motivatie, cu o atitudine total gresita, dupa parerea mea, pentru ca nu aveau forta de atac, nu aveau dorinta de a castiga meciul acesta, chiar daca aveau doua rezultate din trei. In urma cestui joc slab au pierdut calificarea. Eu cred ca sunt unii jucatori care au jucat si cand am fost eu la Dinamo si au facut-o foarte bine. Am vazut lipsa de motivatie, Dinamo nu mi-a aratat ca este o echipa, nu mi-a aratat acea dorinta de a se califica. Singurul meci in care am vazut aceasta dorinta a fost cel cu Steaua, dar acolo vine de la sinte. Cand am fost eu si Contra jucau cu alta atitudine si cu alta dorinta", a mai afirmat Mutu.

In final, Mutu a spus ca salvarea lui Dinamo poate veni printr-o strategie de crestere a jcuatorilor din propria pepiniera.