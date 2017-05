CONTRA oferta din strainatate! Misiunea lui Negoita se complica! Ce club vrea sa-l ia pe "Gurita" de la Dinamo

In timp ce negocierile dintre Negoita si Contra sunt impas, un club din strainatate e gata sa-l ia pe antrenorul cainilor din vara.

Contra negociaza dur cu Dinamo si ii cere lui Negoita baza noua de pregatire si buget de transferuri, dar in timpul asta cluburi de afara vin cu propuneri pentru antrenor. APOEL din Cipru e gata sa-l ia pe Contra din vara prin puterea de convingere a directorului sportiv al clubului, spaniolul Juan Jose Lorenzo, scrie Digi. Acesta a lucrat la Osasuna, Valladoid si chiar Real Madrid si e omul cu ajutorul caruia APOEL s-a calificat de trei ori in Champions League in ultimii ani si chiar a ajuns pana in sferturile competitiei.

Contra a avut discutii cu mai multe echipe, insa singurele oferte concrete de pana acum sunt de la Dinamo si APOEL. Rezultatul din ultima etapa poate conta si el enorm in decizia lui Contra. Daca va cuceri titlul, Contra ar fi tentat sa ramana in continuare la Dinamo pentru cupele europene. Dinamo o intalneste pe Astra pe teren prorpriu in ultima etapa, dar are nevoie ca Steaua si Viitorul sa se incurce pentru a deveni campioana pentru prima data dupa 10 ani.