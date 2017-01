CFR, victorii pe linie in amicale! Clujenii abia asteapta Steaua: "Au echipa buna, dar nu ne este frica de ei"

Steaua e amenintata cu bataia de la primul meci din noul an. CFR Cluj anunta ca se bate si la titlu daca ajunge in play-off.

CFR e prima echipa care a batut-o pe Steaua in campionat. Clujenii vor sa inceapa si noul an cu o victorie in fata Stelei.

"E o echipa buna Steaua, dar nu ne este frica de Steaua, nu e cazul. Daca ne facem jocul eu cred ca putem sa invingem orice adversar. Sunt obisnuit sa joc contra Stelei", spune Deac.

CFR - Steaua va fi la Cluj. Nu se va juca pe patinoar. Acum 10 zile, clujenii au pornit instalatia de incalzire. Ii costa 2.000 de euro pe zi.

"Nu stiu ce incalzire merge, ca e zapada", spune Deac.