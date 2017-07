CFR pregateste o noua lovitura pentru Dinamo! Ce spune Muresan despre transferul lui Nistor

Dupa Bokila, CFR e gata sa-l ia si pe Nistor de la Dinamo.

Dan Nistor a devenit unul dintre cei mai importanti jucatori de la Dinamo, iar acum CFR vrea sa-l transfere. Muresan confirma interesul, insa anunta ca momentan totul este la stadiul de discutii. Cele doua cluburi sunt cazate in acelasi hotel din Slovenia.

"Nu pot sa spun in ce masura se va face transferul lui Nistor. Pot sa spun ca au fost niste discutii in acest sens, noi stam in acelasi hotel cu Dinamo. Sunt acolo si Mutu si Contra si Nistor, avem cu cine discuta. Inca nu e nimic finalizat, e la stadiul de o idee si o discutie. Inca nu pot sa zic nimic", a declarat Iuliu Muresan pentru ProSport.

Dan Petrescu a vrut sa-l aduca si pe Arlauskis, insa lituanianul nu a dat un respuns concret, iar acum nu mai este dorit la CFR.

"A fost o idee, de la inceput, dar pana la urma jucatorul si impresarul sau au ezitat si nu mai e valabil. Ramanem cu cei trei din lot. Ne ajung si sunt buni. Nici macar nu au fost neintelegeri. Nu a asteptat, probabil ca astepta alte oferte mai bune. Nici nu a refuzat, nici nu a acceptat la acel moment. Am luat portar si am rezolvat problema. Nu facem echipa de portari. Nu mai este o pista pentru CFR", a declarat Muresan.