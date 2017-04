CFR, out din Europa! FRF a anuntat echipele care au primit licenta pentru cupele europene. Una e din playout!

Chiar daca e in playoff, CFR Cluj nu va juca in sezonul urmator in Europa League.

Comisia pentru acordarea licentei cluburilor din cadrul FRF - instanta de fond - a acordat licenta de participare in cupele europene, in sezonul 2017/2018, tuturor celor sase cluburi din Liga I care au solicitat-o: FCSB, FC Viitorul, FC Dinamo, CSU Craiova, Astra Giurgiu, acestea cinci fiind din play-off, si FC Botosani, din play-out.

"Procesul de licentiere a cluburilor care au solicitat licenta de participare la competitiile UEFA in sezonul 2017-2018 s-a incheiat astazi, 19 aprilie 2017. Au solicitat licenta UEFA urmatoarele cluburi: 1. Fotbal Club FCSB SA; 2. Fotbal Club Viitorul SA; 3. Dinamo 1948 SA; 4. Club Sportiv U Craiova SA; 5. Asociatia Fotbal Club Astra; 6. Asociatia Fotbal Club Botosani. Aceste cluburi au primit licenta pentru participarea la competitiile UEFA in sezonul 2017-2018 din partea Comisiei pentru acordarea licentei cluburilor – instanta de fond. Hotararile instantei de fond au ramas definitive prin neapelare", se arata intr-un comunicat postat, miercuri, pe site-ul FRF.

Romania are cinci locuri in cupele europene, in sezonul viitor, doua in preliminariile Ligii Campionilor si trei in preliminariile Ligii Europa.

Sursa: News.ro