"CFR nu se prostitueaza! Mergem sa castigam la Viitorul!" Mesajul lui Miriuta pentru Becali, care i-a facut echipa

Gigi Becali i-a cerut lui Vasile Miriuta sa foloseasca cei mai buni jucatori cu Viitorul si sa nu-l mai introduca pe Marc in poarta.

"Daca unii sunt asa buni, de ce nu au castigat pana acum, ca au fost la mana lor? Trebuia sa bata Dinamo, trebuia sa-i bata pe Viitorul si erau campioni. Acum, CFR non-combat cu Dinamo. Nu, am jucat si vom juca si la Viitorul cu cea mai buna echipa pe care o am la dispozitie.

Vor evolua toti jucatorii pe care ii am la dispozitie. in afara de Camora, care e accidentat, si de Gomelt, care sta de trei saptamani, si Tiago, care e suspendat, toti jucatorii vor intra in teren. Voi alinia cea mai buna echipa. Pe mine nu ma intereseaza cine castiga campionatul, pe mine ma intereseaza sa jucam pentru onoarea noastra si pentru suporteri. Dupa declaratiile de saptamana asta ale patronului de la Steaua, mi s-au atacat si jucatorii. Nu e frumos, pentru ca si eu as putea sa fac acelasi lucru cu altii.

Cel mai important este sa ne respectam. Nu trebuie sa ne spuna el cu cine sa jucam. Deac si Omrani au jucat la fiecare meci, va juca si Rus, va juca si Paun, va juca si Nouvier, va juca si Peteleu, va juca si Larie, va juca Horj, voi baga cea mai buna echipa, pentru ca ne intereseaza sa nu ne facem noi de ras. Mergem sa castigam la Viitorul. Ah, daca Domane fereste, ne bate Viitorul, o sa se spuna ca am stat capra. Daca batem Viitorul o sa se spuna ca Miriuta e dinamovist si a tras pentru Dinamo.

Jucatorii mei nu se prostitueaza. Eu imi cunosc foarte bine jucatorii si bag mana in foc pentru ei. Marc a venit la mine plangea: <Mister, nu e posibil asa ceva>. Sa-l ataci cu blat si alte chestii. Cine se mai duce in ziua de azi sa le spuna jucatorilor... Pai intri la puscarie. Pacat, pentru ca e un baiat extraordinar si eu stiu ce rau i-au picat aceste declaratii facute de unii oameni", a declarat Miriuta.

Becali i-a acuzat pe jucatorii de la CFR Cluj de non-combat in meciul cu Dinamo, pierdut acasa, cu 0-3. "Mai inteleg un non-combat, cum a facut CFR-ul, au jucat cum au jucat, nu si-au dat viata", a spus patronul FCSB.

FC Viitorul si Steaua sunt la egalitate de puncte, 41, iar Dinamo are 39 de puncte. Viitorul devine campioana daca va castiga meciul cu CFR Cluj.