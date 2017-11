CFR, gata sa-l sufle Stelei pe pustiul minune din Liga I! Muresan recunoaste: "E fotbalist de valoare, ne intereseaza"

Becali negociaza inca de vara trecuta cu Botosani pentru Olimpoiu Morutan, insa acum are un adversar puternic.

Morutan a fost urmarit de Dinamo Kiev, insa mutarea nu s-a concretizat dupa ce sefii de la Botosani au cerut 1,5 milioane de euro. Becali a oferit 800.000 de euro plus 20% dintr-un viitor transfer, iar cele doua parti vor continua discutiile in iarna.

Pe fir intra si CFR, principala adversara a Stelei la titlu in acest sezon. Iuliu Muresan, presedintele clujenilor a anuntat ca CFR are nevoie de un jucator ca Morutan, capabil sa indeplineasca si regula jucatorului U21.

"Manea este fotbalistul titular prin care noi ne acoperim cu regula U 21. In iarna dorim sa mai aducem un jucator valoros pentru aceasta varsta.

Avem o lista cu sase jucatori din care vom incerca sa il aducem pe cel mai bun. Nu va pot spune ca il vom aduce pe Morutan la CFR pentru ca stiti ca eu nu obisnuiesc sa fac transferuri prin intermediul presei. Insa, va pot spune ca il apreciem pe Morutan, deorece el este un fotbalist de valoare. Vom incerca sa ne batem pentru titlu si vrem sa avem un lot cat mai puternic", a spus presedintele ardelenilor, Iuliu Muresan, potrivit ziare.com.

Morutan a impresionat la 18 ani cu doua goluri si patru pase decisive in 15 meciuri jucate in acest sezon in Liga I.