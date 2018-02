CFR 2-0 CHIAJNA // Petrescu ACUZA arbitrajul si isi avertizeaza jucatorii: "Steaua are forta incredibila, trebuie sa fim pregatiti!"

Dan Petrescu e multumit de rezultatul cu Chiajna, dar le cere jucatorilor sai sa dea totul etapa urmatoare, cu Steaua pe National Arena.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

CFR Cluj isi mentine pozitia de lider in Liga I inaintea derby-ului cu Steaua, dupa 2-0 cu Chiajna in primul meci din 2018. Petrescu e fericit ca jucatorii adusi in iarna au facut un meci bun, iar Mailat a si marcat.

"Primul meci e foarte greu, stiam ca vom intalni o echipa extraordinara in deplasare. Au castigat 5 meicuri din 7 in deplasare, cu Steaua au pierdut nemeritat. I-am urmarit atent, stiam ca sunt foarte buni pe contraatac si la faze fixe. Stiam ca vor introduce varfuri inalte, Bud si Pena, sunt buni la jocul aerian. Daca Bud inscria la acea bara, altul era rezultatul.

E devreme sa vorbim de jucatorii noi, insa de aia i-am cumparat, au valoare, speram sa ne aduca un plus. S-a vazut azi un plus pe atac, am avut ocazii multe. Toti jucatorii de atac au jucat foarte bine. Tinand cont de adversar si de faptul ca a fost primul meci, e foarte bine.

Mailat si Ionita n-au avut trac, s-au implicat, s-au aparat. Tucudean a facut un meci foarte bun, imi pare rau ca n-a batut penalty, poate marca. Sunt foarte multumit de el, a facut un meci foarte bun.

Omrani a luat cam usor galben, el a vrut doar sa se dea la o parte. Mi s-a parut cam dubios, n-am inteles. Ionita a facut un fault si a luat galben. Tot timpul luam galbene usor, nu stiu ce se intampla. Acum revine Deac, sa vedem daca are loc. Steaua are doua zile in plus de odihna, trebuie sa fim pregatiti.

E cel mai important meci al campionatului, sunt orgolii, toata lumea vrea sa castige. Daca va castiga, Steaua trece pe primul loc. Noi avem rezultat bun si egalul, trebuie sa jucam si mai bine daca vrem un rezultat bun. Au 6-7 jucatori foarte buni in atac, chiar daca lipsesc Gnohere si Alibec. Steaua are o forta incredibila, ne asteapta un meci foarte greu.

Culio va executa 11 metri de acum incolo, nu se pune problema. A executat cand ne ardea buza la 0-0 si a dat gol, nu se pune problema sa schimbam executantul.

Nu comentez ce zice Becali", a spus Dan Petrescu.