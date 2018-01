Cel mai tare transfer al anului in Liga 1! Torje a facut vizita medicala, AZI semneaza cu Dinamo. Detalii de ultima ora

Gabi Torje revine la Dinamo! Mijlocasul a trecut vizita medicala si va fi prezentat oficial astazi.

Imprumutul sau de la Akhmat Groznii a fost rezolvat. Torje va juca la Dinamo pana in vara. Chiar daca optiunea impresarului sau era pentru ACS Poli Timisoara, Torje a decis in favoarea lui Dinamo, convins ca va avea sanse mai mari sa prinda nationala.



Torje ar putea reveni in tricoul lui Dinamo la derby-ul cu Craiova de duminica, primul mare meci al anului in Liga 1!