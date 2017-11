Cea mai tare lovitura libera a anului in Romania! Un pusti de 14 ani a marcat un gol FABULOS! VIDEO

Sebi Nechita de la Juniorul Suceava e specializat in goluri fabuloase!

International U15, Nechita inscrie goluri fantastice atat in liga a 4-a, cat si in competitiile de juniori. Azi, in derby-ul local din campionatul de Juniori B cu LPS Suceava, mijlocasul central a marcat de 5 ori. Doua dintre goluri au fost adevarate bijuterii din lovituri libere! Prima, o executie cu totul speciala de la 30 de metri fix in vinclu!



Sursa video: Gazeta SV