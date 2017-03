Ce se intampla cu rezultatele Stelei de dinainte de 2003! Decizia luata in interiorul LPF, dupa ce Burleanu a evitat raspunsul

Steaua a devenit ieri FCSB. Comitetul Executiv al FRF a aprobat modificarea ceruta de formatia ros-albastra, patronata de Gigi Becali. Daca situatia numelui a fost intr-un fel clarificata, cea a palmaresului ramane incerta.

Federatia Romana de Fotbal a operat ieri modificarea ceruta de Gigi Becali. FC Steaua si-a schimbat numele in acte in FC FCSB SA, in urma scandalului cu CSA, care continua totusi in instanta.

Razvan Burleanu, presedintele FRF, a spus la finalul Comitetului Executiv: "FC Steaua este de acum FC FCSB. Problema palmaresului nu poate fi clarificata de FRF, ci de instanta judecatoreasca".

Daca FRF a evitat un raspuns la intrebarea "Este FCSB continuatoarea Stelei?", automat si la cea legata de palmares, LPF va actiona diferit.

Potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor, LPF ii va atribui, pana la o alta decizie a judecatorilor, FCSB-ului rezultatele si de dinainte de 2003 ale Stelei (1947-2003).

In aceste conditii, inaintea meciului cu Dinamo, LPF va trece in revista intreg istoricul intalnirilor celor doua echipe, incepand cu 1948, mai scrie Gazeta Sporturilor.

Un raspuns deosebit de important este asteptat si de la UEFA, privind coeficientul echipei ros-albastre, in urma modificarii numelui.