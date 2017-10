"Ce s-a intamplat, a cazut vreun bloc?! Steaua a luat UN PUNCT-JUMATE". Oltenii au trecut repede peste umilinta 2-5 si spun cand se va juca cu adevarat campionatul

Steaua a invins CSU Craiova cu 5-2 la Severin si a urcat pe primul loc al clasamentului Ligii I, dupa ce clujenii de la CFR s-au incurcat iar (0-0 cu Gaz Metan).

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Invinsi la scor de stelisti, oltenii si-au revenit insa repede. Marcel Popescu, presedintele formatiei din Banie, spune ca "Nu a cazut niciun bloc" si ca "Steaua a luat doar un punct si jumatate".

"Ce s-a intamplat aseara? A cazut vreun bloc? Tot un punct si jumatate au luat, conform regulamentului. Am vazut unde au fost probleme, Steaua a fost superioara si sa asteptăm al doilea campionat care se numeste Play Off, acolo unde se joaca pe trei puncte, nu pe un punct jumatate. Trebuie sa ajungi in Play Off ca sa lupti la titlu sau sa ajungi in cupele europene.

Nu e vorba de presiune mare, de presiune mica, e vorba despre jucatori, care trebuie sa joace la fel indiferent de public. Ce presiune sa fie? Cu Milan si-au dat proba. Cred ca data de 10 va fi respectata pentru meciul impotriva Slaviei Praga. Cand in secunda 35 e 1-0 pentru adversar, e o povara. Meciul asta imi reaminteste de un meci din Play Off-ul trecut cu CFR", a spus Marcel Popescu, citat de ProSport.