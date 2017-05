Ce lovitura pentru Dinamo pe piata transferurilor! Mutare soc in lotul lui Contra pentru sezonul viitor

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45 "KOD ROSU IN RING" Cristian Ciocan isi apara centura in direct la Sport.ro, vineri de la 20:00

Dinamo a reusit sa il convinga pe Cosmin Contra sa semneze prelungirea contractului, astfel ca antrenorul va ramane si in sezonul 2017/18 pe banca formatiei alb-rosii. De acum, conducatorii "haitei" fac strategia de transferuri.

Pentru moment, Dinamo pare sa bifeze doar la capitolul plecari: Penedo e dorit de Las Palmas (DETALII AICI), iar Filip de SPAL, in Italia. De asemenea, Adam Nemec a fost si el urmarit in ultimele luni de Hannover, iar Rivaldinho de Trabzonspor. Totusi, dinamovistii se pot alege si cu o prima sosire. Ori, mai bine spus revenire!

Fostul capitan Paul Anton (26 de ani) este tot mai aproape de a imbraca din nou tricoul lui Dinamo. Anton a fost imprumutat in acest sezon la Getafe, in schimbul sumei de 150.000 euro. Clauza pentru achizitionarea definitiva este de 700.000 de euro, insa oficialii clubului spaniol nu sunt siguri ca mai vor sa o achite.

Angel Torres, seful lui Getafe, nu intentioneaza sa achite clauza de cumparare definitiva a lui Anton, astfel ca mijlocasul care a jucat in 28 de partide pentru formatia din Segunda Division, aflata in lupta pentru promovare, are ca prima varianta revenirea la Dinamo, scrie presa din Spania.

Anton ar vrea sa ramana in Spania, dupa cum a spus in urma cu cateva zile, dar s-ar putea vedea pus in situatia de a se intoarce: "Vreau sa clarific un lucru. Nu am spus niciodata ca nu ma intorc la Dinamo. Am spus ca mi-as dori sa continui la Getafe, insa daca cei de aici nu activeaza clauza si nici alta echipa nu ma va dori, atunci ma voi intoarce", a spus Anton.

Pe de alta parte, viitorul lui Anton depinde si de rezultatul de la finalul sezonului. Getafe este in acest moment pe loc de Play Off pentru promovare. Daca echipa va ajunge in La Liga, va incasa o suma importanta, de pana la 50 de milioane de euro. Acest lucru ar putea face ca sefii clubului la care au mai jucat Craioveanu si Marica sa plateasca in cele din urma pentru un transfer definitiv.