Ce i-a spus Golofca la telefon lui Becali. Patronul Stelei a marit oferta si l-a luat imediat de la Botosani!

Steaua l-a transferat aseara pe Golofca de la Botosani. Acesta a costat 400 de mii de euro pentru 40% din jucator, insa acesta poate fi vandut oricand de Botosani.

Patronul Stelei a dezvaluit cum a fost convins de Golofca sa il transfere la Steaua, desi nu voia sa plateasta 400.000 pe jucator, ci o suma mai mica, in jur de 300.000 de euro.

"Am vorbit cu el, mi-a zis "ia-ma de aici ca dau gol daca ma bagi, o sa dau gol cu Sporting Lisabona." M-a impresionat si am zis sa mai dau 100.000 de euro, si am dat 400.000 pe 40%. Pe mine nu ma intereseaza sa iau bani pe el, ci sa il am acum la echipa.



Iftime il vinde cand vrea el sa isi scoata banii. I-am zis ca in doi ani il vinde cu 3 milioane daca il lasa sa joace la Steaua. Golofca s-a dus si si-a facut bagajele si a plecat de la echipa, oricum, nu mai putea sa il tina.", a spus Gigi Becali la Sport.ro.