E mutarea lui Bumba in pericol? Mijlocasul nu a semnat si nu va debuta cu Viitorul. Andone: "Surprizele vin saptamana viitoare"

Directorul sportiv al lui Dinamo, Ionel Danciulescu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca a ajuns in mare parte la un acord pentru transferul mijlocasului ofensiv Claudiu Bumba (23 de ani), precizand ca prezentarea oficiala a acestuia va avea loc in zilele urmatoare.

"In mare parte ne-am inteles cu Bumba, dar pana nu sunt actele semnate nu vrem sa riscam nimic. Dar cu siguranta va fi si el prezentat in zilele urmatoare. Deci in mare parte suntem intelesi cu el. Speram sa fie cat mai multe prezentari de jucatori. Vor mai veni jucatori foarte buni, o sa vedeti. Incercam sa transferam fotbalisti care sa aduca un plus de calitate la Dinamo", a adaugat Danciulescu.

In cadrul aceleiasi conferinte de presa, antrenorul Ioan Andone a afirmat ca Dinamo pregateste cateva transferuri "surpriza" in perioada urmatoare.

"Noi avem mai multe tinte, sper ca saptamana viitoare sa ii avem pe toti la echipa si sa prezentam mai multi jucatori. Avem nevoie de un lot bun, cu jucatori de calitate pentru ca obiectivele noastre sunt mari. O sa aveti surprize, o sa vedeti. Noi avem incredere ca se vor realiza aceste transferuri", a precizat Andone.